Fondo pensionre o TFR? La sorpresa dei dati 2022

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)pensionistico o? E’ il dilemma di ogni lavoratore dipendente allorché deve decidere cosa fare del suo trattamento di fine rapporto. Iltenuto in azienda viene pagato al termine di ogni rapporto di lavoro. Ilversato ad unpensione, invece, viene accumulato nella posizione individuale aperta presso ile pagato nel momento in cui si richiede la pensione complementare o una delle altre prestazioni previste. Le adesioni alla previdenza complementare sono in progressivo aumento da anni, ma ilè stato un annus horribilis per i rendimenti dei fondi pensione. Fra rialzi dei tassi e altalene di borsa sono crollati di oltre il 10%, mentre ilsi è rivalutato dell’8,3%. Sono idel report Covip ...