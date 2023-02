Flavio Insinna lancia una stoccata a Ballando con le Stelle

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A Boomerissimahato unacon lee alla non vittoria di Alessandro Egger L'articolo proviene da Novella 2000.

A lanciarla, questa volta, è, il popolare conduttore di un altro programma iconico della Rai, 'Avanti Un Altro'. Ospite della Marcuzzi, insieme a Paola Barale, Riccardo Rossi, ..., la frase pronunciata in diretta TV non è stata apprezzata. Durante la puntata di Boomerissima, il conduttore de L'Eredità si ...

Flavio Insinna lancia una frecciata a Milly Carlucci: "Ecco chi doveva vincere" Today.it

Flavio Insinna la spara grossa a Boomerissima: non piacerà a Luisella Biccy

Alessia Marcuzzi è stata messa in imbarazzo da Flavio Insinna che ... ControCopertina

"Flavio Insinna furioso" con la Rai: l'indiscrezione Today.it

Flavio Insinna e il dubbio su Reazione a Catena: ecco che cosa sta succedendo Il Fatto Quotidiano

Flavio Insinna, la frase pronunciata in diretta TV non è stata apprezzata. Durante la puntata di Boomerissima, il conduttore de L’Eredità si ...Durante Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi che va in onda su Rai2, il conduttore de L'Eredità si è lasciato andare ad una confessione inaspettata ...