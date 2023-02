Flavio Insinna la spara grossa a Boomerissima | la frase che non piacerà a Luisella Costamagna

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non solo Soleil Sorge, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto, Alessansdro Egger, Arisa, Nino Frassica e Riccardo Rossi, ieri sera atra gli ospiti c’era anche. Il conduttore de L’Eredità nel bel mezzo della puntata del programma di Alessia Marcuzzi ha lanciato una bella shade asulla vittoria di Ballando con le Stelle: “Doveva vincere Alessandro”.rivolgendosi ad Egger ha detto: “Ma adesso vogliamo fare una bella polemica così? Allora lo dico, per me Ballando con le Stelle doveva vincerlo lui. Lui, oppure Gabriel Garko, anche lui meritava di vincere Ballando“. Selvaggia Lucarelli da casa… BOOM!smonta la ...