Flavio Insinna | a Boomerissima la frecciata a Ballando con le Stelle che imbarazza Alessia Marcuzzi | ' Doveva vincere lui'

fa una dura stoccata a Ballando con le Stelle durante la sua partecipazione a Boomerissima , trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi . Il conduttore di Rai1 è stato uno dei ...Ad arricchire la serata i super ospiti : Arisa (protagonista di vari siparietti), gli Eiffel 65 , i Boomdabash ,(che si è concesso una piccola frecciatina a Luisella Costamagna per la ...

Flavio Insinna la spara grossa a Boomerissima: non piacerà a Luisella Biccy

Flavio Insinna lancia una frecciata a Milly Carlucci: "Ecco chi doveva vincere" Today.it

Flavio Insinna, a Boomerissima la frecciata a Ballando con le Stelle che imbarazza Alessia Marcuzzi: «Doveva v leggo.it

Flavio Insinna al centro di una rissa: il programma precipita nel caos | Finimondo in RAI Fortementein.com

Flavio Insinna lancia una stoccata a Ballando con le Stelle Novella 2000

Flavio Insinna fa una dura stoccata a Ballando con le Stelle durante la sua partecipazione a Boomerissima, trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Rai1 ...Incursione a sorpresa per Alessia Marcuzzi a Boomerissima: la figlia Mia Facchinetti è apparsa in video per imitarla.