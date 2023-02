Fisco | ecobonus-bonus casa | online il nuovo portale per inviare i dati all’Enea

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Da oggi è operativo ilaggiornatofiscali.enea.it dove trasmetteredegli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali. Il termine di 90 giorni per la trasmissione deiper gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dalla data di messadel sito (1 febbraio 2023).devono essere inviati: attraverso la sezione, idegli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi ...

Comunicazione all'Enea anche per i lavori 2023 L'Enea ha comunicato l'attivazione del portale per inviare le comunicazioni rispetto a lavori bonus casa terminati nel 2023 in riferimento a:

È online il sito Enea 2023 per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscal ...