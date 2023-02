Firmato il Contratto di programma Enac-Gesac | investimenti per 56 | 5 milioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È statooggi ildiper il periodo 2023-2026 tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile () e, la società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Ilè statodal Direttore GeneraleAlessio Quaranta e dall’Amministratore Delegato diRoberto Barbieri, alla presenza del PresidentePierluigi Di Palma e del PresidenteCarlo Borgomeo. Gli interventiti, per un importo previsto complessivo di €56,5finanziati integralmente dalla società di gestione, sono in linea con quanto ad ora previsto nel Piano Nazionale degli Aeroporti fondato sulla riconciliazione ambientale, la ...