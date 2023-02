Firenze | Paolo Conte in concerto al Musart il 21 luglio

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Porterà sul palco i brani dell'ultimo album "Live at Venaria Reale", tra cui pietre miliari come "Hemingway", "Sotto le stelle del jazz", "Come Di", "Alle prese con una verde milonga", "Aguaplano", "Max", "Gioco d'azzardo", "Dancing", "Madeleine", "Genova per noi", "Via con me",...