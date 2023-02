Fiori sopra l’Inferno su Rai 1 | quando esce | anticipazioni e quante puntate sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Da lunedì 13 febbraio, in prima serata su Rai1, la fiction tratta da “”, thriller-bestseller di Ilaria Tuti. Elena Sofia Ricci interpreta la protagonista, Teresa Battaglia, “una donna molto speciale, unica, con un passato doloroso”.e cosa sappiamo della serie televisiva, il romanzo-bestseller di Ilaria Tuti edito da Longanesi, arriva in versione fiction in prima serata su Rai1, da lunedì 13 febbraio alle 21.25. Una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato. A interpretare Teresa Battaglia, la ...