Fiorentina-Torino quarti coppa Italia | mercoledì 1 febbraio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Viola con Jovic e Gonzalez | granata con Miranchuk e Sanabria

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Perfinora non è stata una stagione indimenticabile ma lasta dando a entrambe soddisfazioni che potrebbero prolungarsi fino alla semifinale. Traguardo che sarebbe inaspettato soprattutto per i, capaci di eliminare il Milan in inferiorità numerica nella sorpresa degli ottavi di finale, con iche hanno avuto un InfoBetting: Scommesse Sportive e