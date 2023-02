Fiorentina-Torino LIVE | squadre a riposo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Al Franchi il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In campo allo stadio Franchi per i quarti di finale di Coppa Italia c'è0 - 0 DIRETTA Il match è a eliminazione diretta e nel caso di parità dopo i tempi supplementari sono previsti i calci di rigore. In semifinale la vincente incontrerà la Roma o la ...Al Franchi il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa ...

LIVE – Fiorentina-Torino 0-0: fine primo tempo. Palo incredibile di… Viola News

LIVE FV, FIORENTINA-TORINO 0-0: SALVA TERRACCIANO Firenze Viola

Fiorentina-Torino, al Franchi anche Paulo Sousa Fiorentina.it

PRIMO TEMPO Termina così il primo tempo, sullo 0-0. 47' Punizione per i viola a tempo scaduto. Allontana il Toro. 45' OCCASIONE FIORENTINA! Nico Gonzalez di potenza da ...Risultato in equilibrio ma partita decisamente vivace al Franchi. Al 45’ le reti sono ancora inviolate ma entrambe le squadre hanno avuto occasioni per sbloccare l’incontro. Possesso palla prevalentem ...