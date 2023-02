Fiorentina-Torino LIVE | granata pericolosi in avvio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Al Franchi il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Franchi il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

LIVE – Fiorentina-Torino 0-0: incredibile palo colpito dai viola! Viola News

Fiorentina, Italiano: "Il Torino lo conosciamo, Brekalo ci aiuterà" Tuttosport

Coppa Italia, i convocati della Fiorentina per il Toro: Brekalo c’è, out Amrabat Toro News

PRIMO TEMPO 27' Savic lancia Sngo in profondità, tocca di testa e si proietta in attacco ma la palla si allunga troppo, poi chiede un corner che non c'era.26' - Igor! Si fa tutto il campo palla al piede e calcia dal limite dell'area, ma Schuurs si oppone in scivolata. Peccato perché il tiro era partito molto bene. 25' - Altra ...