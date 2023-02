Fiorentina-Torino LIVE | gara equilibrata al Franchi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Alil match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiodi Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Franchi il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa ...Risultati Coppa Italia LIVE: gli aggiornamenti sui quarti di finale della competizione con i match da martedì a giovedì sera La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale che si disputeranno ...

LIVE – Fiorentina-Torino 0-0: incredibile palo colpito dai viola! Viola News

LIVE FV, FIORENTINA-TORINO 0-0: SI PARTE AL FRANCHI! Firenze Viola

Torino, i convocati per la Fiorentina: fuori Radonjic per scelta tecnica Toro News

PRIMO TEMPO 43' Palla pericolosa messa in area dalla battuta, si salva il Toro, recupera Dodo che le mette in mezzo, Milenkovic di testa forte ma altissimo. 42' Mandragora servito da ...PRIMO TEMPO 37' Mirachuk ina area contro Igor, non lo salta, poi prova a dare il pallone sulla corsa di Singo ma è troppo forte il suo tocco, palla sul fondo. 36' Proteste viola ...