(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Sul 2 - 1 non si sa bene cosa voglia fare: verdetto, colpevole. Sul resto, e prima, tre parate da cassetta di sicurezza. Quella su Sanabria nel finale poi è da top. Non perderti le Newsletter di ...Il pubblico dellaha accolto con qualche fischio Sofyan Amrabat dopo il mancato passaggio al Barcellona Al minuto 74 dei quarti di finale di Coppa Italia traha fatto il suo ingresso in campo Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato accolto da qualche fischio proveniente dagli spalti. Dopo il mancato ...

Le pagelle di Fiorentina-Torino 2-1: nella ripresa tutti i granata spariscono Toro News

Fiorentina-Torino, le pagelle: Bonaventura e Ricci qualità e quantità: entrambi da 7 La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Torino 2-1: Terracciano para (quasi) tutto, ,ma i granata pagano le occasioni sprecate La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, Amrabat chiede scusa a tecnico e squadra: convocato per il Torino - Sportmediaset Sport Mediaset

Viola che blindano con i gol di Jovic e Ikoné, troppo tardivo il gol granata di Karamoh. La Fiorentina vince 2-1 contro il Torino e approda nella semifinale di Coppa Italia, dove attende la vincente d ...Vittoria meritata contro il Torino: la squadra si sta ritrovando dopo il difficile inizio del 2023. Si è ridimensionata anche la turbolenza-Amrabat e Jovic ha dimostrato di avere 'sale in zucca'. La c ...