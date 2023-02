Fiorentina-Torino 2-1 | Italiano | “Felici per la semifinale Tutto ok con Amrabat”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato dopo la vittoria ai quarti di finale della Coppa Italia contro ilper 2-1. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi due minuti. Ho ritrovato ladei giocatori importanti, passiamo il turno e siamo. Traiamo vantaggio dal recupero di certi giocatori e si è visto nella qualità messa in campo. Sono felice per il gol di Jovic, credo che stia crescendo e così può lavorare meglio”. E ancora: “non è stato sereno, ha chiesto scusa,è rientrato, deve dare il massimo fino a giugno, è un top player e deve fare la differenza. Il mercato invernale? L’unica situazione un po’ così è stata quella di, giustamente è stato fuori ...

Il tecnico del, Ivan Juric , dopo la sconfitta per 2 - 1 subita contro lanei quarti di Coppa Italia 2022/2023 , ha parlato ai microfoni di Mediaset: ' La squadra ha dato il massimo ma non è ...Poi l'attacco ai giornali di Cairo, a suo dire colpevoli di una campagna stampa contro lache avrebbe dovuto affrontare ilin Coppa. "Amrabat L'abbiamo detto con onestà che non ...

Fiorentina-Torino 2-1, Commisso: “I giornali di Cairo si devono vergognare” Toro News

Fiorentina-Torino 2-1, Juric: “Abbiamo dato tutto. Il mercato Usciti indeboliti” Toro News

FIORENTINA-TORINO, FORMAZIONI UFFICIALI: C'È TERZIC. AMRABAT IN PANCHINA, TOCCA A MANDRAGORA Firenze Viola

Fiorentina-Torino 2-1, VOTA le PAGELLE DEI TIFOSI Fiorentina.it

Josè Mourinho molla la Roma e si dedica totalmente alla mondo della televisione No, ma per una serata potrebbe accadere. Il tecnico giallorosso è totalmente impegnato tra il ...Al termine della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di ...