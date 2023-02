Fiorentina | qualche fischio per Amrabat

Voto 6.5 Cremonese Ci si aspettavarinforzo in più considerato l'ultimo posto e l'arrivo ... È arrivato Benassi dalla. Voto 5 Empoli I toscani sono praticamente già salvi a metà ...Laprova a dirigere l'orchestra con il suo possesso palla, mentre il Torino è più ... L'ex Real Madrid cerca inmodo di farsi fulcro della manovra dei gigliati, ma spesso non riesce a ...

Fiorentina, Amrabat torna in campo. Qualche fischio, rottura alle spalle Fantacalcio ®

Fiorentina-Amrabat, pace fatta. Il giocatore si scusa e col Torino è in panchina La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, entra in campo Amrabat: qualche fischio dagli spalti del Franchi Alfredo Pedullà

Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: Jovic e Ikoné spingono i viola in ... LA NAZIONE

Fiorentina-Torino 2-1: gol e highlights. Jovic e Ikoné portano Italiano in semifinale Sky Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Oggi pomeriggio si è giocato un altro quarto di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Torino. Ad avere la meglio sono stati i viola per 2-1. Tutti i gol sono arrivati nel sec ...La sessione di mercato invernale si è ormai conclusa, almeno per quanto riguarda la Serie A. Ed ora, anche se il mercato è ancora aperto, non potranno comunque formulare nuove offerte per Amrabat. Sof ...