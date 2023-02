Fiorentina | Italiano | 'Amrabat non è stato sereno | vedremo a giugno Su Jovic e Castrovilli'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino nei quarti di finale di Coppa Italia:...

Commenta per primo Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino nei quarti di finale di Coppa Italia : 'Grande concentrazione e grande ritmo: siamo stati bravi. ...Un evento che ha coinvolto - per ora - solo il club bianconero, ma che lambisce indirettamente anche l'intero calcio. Destinato a restare con il fiato sospeso almeno fino al ricorso.

Fiorentina, Italiano: "Il Torino lo conosciamo, Brekalo ci aiuterà" Tuttosport

La probabile formazione della Fiorentina: 4-3-3 l'ex Mandragora a centrocampo Toro.it

Fiorentina, Italiano: "Amrabat non è stato sereno ma deve dare tutto fino a giugno e lo sa" TUTTO mercato WEB

Fiorentina, Italiano: 'Amrabat è un top player ma non è stato sereno. Su Jovic e Castrovilli...' Calciomercato.com

Fiorentina, Amrabat chiede scusa: la decisione di Italiano Corriere dello Sport

Nell’ultimo periodo sono diversi i problemi emersi che riguardano il calcio italiano, nessuno si sarebbe mai aspettato che un club come la Juventus arrivasse a subire 15 punti di penalizzazione e il d ...Al minuto 74 dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Torino ha fatto il suo ingresso in campo Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato accolto da qualche fischio proveniente ...