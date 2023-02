Fiorentina | Italiano | 'Amrabat è un top player ma non è stato sereno Su Jovic e Castrovilli'

Le parole di Vincenzo, allenatore della, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino. I dettagli Vincenzo ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida trae Torino. PAROLE - "Amrabat ...FIRENZE - Laconquista le semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo battendo per 2 - ... Bella sfida a livello tattico frae Juric con l'allenatore siciliano che è ...

Italiano (Dazn): “Ritorno al 4-3-3 L’ho pensata così. Nico fa la differenza” Viola News

FIORENTINA, ITALIANO: "RITROVATO GIOCATORI IMPORTANTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cabral non si dà per vinto: ballottaggio ancora aperto con Jovic Fiorentina.it

Ultime ore per un attaccante, ma pochi margini. Italiano ritrova certezze, ora la Coppa Viola News

Nell’ultimo periodo sono diversi i problemi emersi che riguardano il calcio italiano, nessuno si sarebbe mai aspettato che un club come la Juventus arrivasse a subire 15 punti di penalizzazione e il d ...Viola che blindano con i gol di Jovic e Ikoné, troppo tardivo il gol granata di Karamoh. La Fiorentina vince 2-1 contro il Torino e approda nella semifinale di Coppa Italia, dove attende la vincente d ...