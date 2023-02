Fiorentina in semifinale | Torino battuto 2-1 Gol di Jovic e Ikonè Cuore in gola nel finale Pagelle

Stavolta il Torino si sveglia tardi: lavince 2 - 1 e vola indi Coppa Italia. Rivincita con gli interessi per la squadra di Italiano rispetto al risultato di undici giorni fa in campionato. E' un successo che permette ...Ghiotta occasione per la Roma, che accoglie all'Olimpico la 'Cenerentola' Cremonese, ancora a secco di vittorie in Serie A, per raggiungere ladi Coppa Italia contro la. Tocca a Belotti trascinare l'attacco giallorosso, con il supporto di Pellegrini e Volpato: rifiatano Smalling in difesa e Matic a centrocampo; i ...

Coppa Italia: Fiorentina-Torino 2-1, viola in semifinale Agenzia ANSA

Fiorentina-Torino 2-1. I viola in semifinale RaiNews

Fiorentina in semifinale di Coppa Italia: Jovic e Ikone stendono il Torino, ora Roma o Cremonese Fanpage.it

Coppa Italia: 2-1 al Torino, Fiorentina in semifinale - Toscana Agenzia ANSA

Coppa Italia, la Fiorentina va in semifinale: Torino battuto 2-1 Milan News

FIRENZE - La Fiorentina di Italiano approda in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 il Torino al Franchi. Avanti con il gol di Jovic, i viola hanno raddoppiato al 90' con Ikone. Tre minuti ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte il Torino di Ivan Juric e vola in semifinale di Coppa Italia, decisive le reti di Jovic e Ikone per i gigliati.