Fiorentina-Amrabat | scoppia la pace | arriva il perdono dopo la mossa a sorpresa

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In casaè rientrato, almeno per ora, il caso Sofyan. Il marocchino, che ieri aveva premuto per trasferirsi al Barcellona...

... a livello tecnico non siamo al 'caso Vlahovic', nonostante sia stato uno dei migliori giocatori del Mondiale,non è altrettanto fondamentale per il gioco della. Sofyan è una ...... Sofyan- Marco Asensio ONLY ITALY Caso, la rabbia dellacontro il Barcellona e contro Xavi è finita anche sul Daily Mail. Ieri in extremis il club catalano - che pure ...

VN – Amrabat non convocato, la Fiorentina: “Giocatore non sereno” Viola News

Coppa Italia: Fiorentina-Torino, viola senza Amrabat - Sport Agenzia ANSA

Fiorentina, Amrabat ha chiesto scusa a compagni e Italiano: il marocchino convocato per il Torino TUTTO mercato WEB

Arrivano le scuse in hotel, Amrabat aggiunto ai convocati per il Torino Viola News

Sofyan Amrabat è stato reintegrato e rientrerà nella lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Torino. Secondo ...Ultim'ora in casa Fiorentina, nell'immediata vigilia della sfida contro il Torino di Coppa Italia viene reintegrato Amrabat. Sicuramente a sorpresa Amrabat è stata subito reintegrato in casa Fiorentin ...