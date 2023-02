Fiorentina | Amrabat chiede scusa ai compagni | la situazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le ultime ore sono state molto movimentate in casa, principalmente per il caso di Sofyan. Il marocchino, dopo un mondiale giocato ad un livello altissimo, è infatti finito nell’occhio di molti top club che vorrebbero accaparrarselo per arricchire il valore della propria rosa. Nell’ultimo giorno di mercato si è fatto sotto il Barcellona, ma laha rifiutato l’offerta senza fronzoli andando contro la volontà del giocatore che spingeva per il trasferimento ma tutto sembra esser tornato come prima.Calciomercatoai, arriva la convocazione Lasarà impegnata stasera nella gara di Coppa Italia che la vedrà impegnata contro ...

FIRENZE - Sofianetorna a disposizione di Italiano : il centrocampista marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro dellaed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le vicende di ...1 In casaè rientrato, almeno per ora, il caso Sofyan. Il marocchino, che ieri aveva premuto per trasferirsi al Barcellona rompendo con la Viola, ha deciso di fare marcia indietro. Da qui la ...

Alle 18 fischio d'inizio per Fiorentina-Torino, sfida valida per i quarti di Coppa Italia in gara secca. Ecco le scelte dei tecnici, a partire da quelle di Italiano: ...FIRENZE - Sofiane Amrabat torna a disposizione di Italiano: il centrocampista marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le ...