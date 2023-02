(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si sonoche dovevano consegnare un pacco per conto del figlio. Questa la scusa per farsi aprire la porta di casa da un'di 96. Contemporaneamente due complici hanno chiamata ...

Si sonoche dovevano consegnare un pacco per conto del figlio. Questa la scusa per farsi aprire la porta di casa da un'anziana di 96 anni. Contemporaneamente due complici hanno chiamata la donna,...Si sonoche dovevano consegnare un pacco per conto del figlio. Questa la scusa per farsi aprire la porta di casa da un'anziana di 96 anni. Contemporaneamente due complici hanno chiamato la donna,...

Finti postini picchiano e rapinano anziana di 96 anni a Roma - Lazio Agenzia ANSA

Roma, finti postini picchiano 96enne e la rapinano: arrestati due 20enni – Video Il Fatto Quotidiano

Roma, finti postini picchiano e rapinano anziana di 96 anni: arresati due ventenni La Stampa

Roma, finti postini rapinano anziana all'Eur, aggredita e minacciata: «Dacci tutto o tuo figlio passa un guaio ilmessaggero.it

Roma, finti postini picchiano e rapinano un'anziana di 96 anni: distratta al telefono da un finto nipote Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...L'aggressione è avvenuta all'Eur dove la vittima abita. I due malviventi sono stati arrestati. Si cercano i complici ...