Fiero di essere imputato Saviano attacca ancora Salvini

Roberto Saviano all'attacco di Matteo Salvini. Anche se è lo scrittore napoletano a presentarsi da imputato alla prima udienza del processo nato dalla querela per diffamazione dell'allora ministro ...Leggi Anche Saviano conferma: "Vado a processo per aver definito Salvini 'ministro della Mala Vita'" Nel corso dell'udienza Saviano ha ribadito didiimputato' nel procedimento perché ciò ha la possibilità di 'testimoniare al Tribunale di non voler permettere a leader di partito e ministri di blindare la possibilità di ...

Saviano a processo per diffamazione: "Fiero di essere imputato" Adnkronos

Saviano a processo per diffamazione ai danni di Salvini: "Fiero di essere imputato" TGCOM

Roberto Saviano a processo per diffamazione ai danni di Salvini: “Fiero di essere imputato” La Stampa

"Fiero di essere imputato". Saviano sfida Salvini anche a processo ilGiornale.it

Roma: Saviano a processo per diffamazione Salvini, fiero di essere qui - LaPresse LAPRESSE

"Sono fiero di essere imputato in questo processo, perché mi è data la possibilità di testimoniare al Tribunale di non voler permettere a leader di partito e ministri di blindare la possibilità di ...Roberto Saviano si è presentato in aula del Tribunale di Roma per la prima udienza del processo per diffamazione ai danni di Matteo Salvini. "Sono fiero di essere imputato", ha affermato lo scrittore ...