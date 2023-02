Festival del Management a Milano | 50 appuntamenti e 150 ospiti Ecco la squadra dei campani

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laa sarà presente alla prima edizione deldel, organizzato da SIMA – Società Italiana di– che è in programma il 3 e 4 febbraio all’università Bocconi dicon una serie di interventi dedicati a temi di grande attualità. SI va infatti dal contrasto alle mafie alla transizione energetica, dalin ambito sanitario a quello che si occupa delle risorse culturali, passando per il cinema e la moda. Senza dimenticare il focus sulla sostenibilità ambientale sulle zone economiche speciali (ZES) in relazione alterritoriale. Al dunque sono tanti gli ambiti di discussione che vedono protagonisti ili: Roberto Vona, docente di economia e gestione di imprese alla ...