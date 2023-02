Fernandez nella top 10 degli acquisti record | la classifica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il mercato di gennaio si è concluso con un altro super colpo in entrata da parte del Chelsea che ha chiuso il trasferimento di Enzodal Benfica per 121 milioni di euro. Il centrocampista argentino, fresco vincitore del Mondiale con la sua nazionale, va a chiudere una finestra di mercato da parte dei Blues L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...stanziato per gli acquisti dei vari Enzo, Joao Felix, Mudryk, Madueke, Fofana, Andrey Santos, Badiashile. Ovviamente, il Chelsea aveva condotto una sfarzosa campagna acquisti anche...Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, attacca apertamente il calciomercato del Chelsea, chesessione di gennaio ha speso cifre record, tra cui quella per Enzopagato 120 milioni sul gong: 'È davvero folle, bisogna dirlo. Ovviamente ho seguito quello che ha fatto il Chelsea ...

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Con un annuncio sul sito e i canali social del club, il Chelsea ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio del centrocampista argentino Enzo Fernandez, diverse ore dopo ...Niente Francia né Inghilterra, per ora, per i calciatori di Inter e Roma. I biancocelesti si assicurano il difensore in prestito dalla Juventus. Il Chelsea ufficializza Enzo Fernandez per oltre 120 mi ...