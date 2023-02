Ferlaino | “Questo Napoli mette allegria | finalmente posso dire una cosa importante”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Corradoex presidente della SSCN, parla dello scudetto al: “Sono scaramantico, ma la vittoria è praticamente fatta“. Durante una intervista a Corriere dello Sport, l’ex numero uno deldice di essere uno scaramantico, che ai suoi tempi, quando guidava il club andava via a fine primo tempo dalla tribuna. Ora le cose sono cambiate al “45? spengo tutto e comincio a girare per casa. Se ilsta vincendo, quando immagino sia finita, riaccendo la tv; e sperò le cose stavano andando male, provo a vedere se funziona cambiare il televisore. Certi tormenti devo evitarli“. Masullo scudetto delabbandona la scaramanzia e dice: “penso? Quello che tutti pensano e nessuno dice, per ovvi motivi: ma io ora...