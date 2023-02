È stato trovato oggi, poco prima delle 16, il corpo di Yana Malayko , la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo, ...... dopo essersi riferito all'accaduto in termini di "altro non è che un", si è ... poi arrestatoritorno verso la Valle) e al modo in cui ha speso i soldi sottratti, Falloni ha interrotto ...

Riparte commissione bicamerale su femminicidio, ok unanime Agenzia ANSA

Femminicidio, via libera in Senato alla commissione d'inchiesta The Watcher Post

Siracusano (Fi), ‘ok a Commissione bicamerale su femminicidio è ottima notizia’ siciliareport.it

Femminicidio nel Mantovano, trovato il corpo di Yana Gazzetta del Sud

Femminicidio a Castiglione delle Stiviere, trovato a Lonato il corpo senza vita di Yana Giornale di Brescia

Roma, 01/02/2023: “Forza Italia voterà convintamente a favore del ddl che istituisce la Commissione d’inchiesta sul femminicidio. Perché, come ha affermato la nostra capogruppo Licia Ronzulli durante ...Chiesto il ricorso in Appello sia da parte della Procura che della difesa sul caso di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata morta impiccata in piazza Napoli a Milano la notte del 31 maggio del 2016 ...