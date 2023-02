Fedez | “Il karate è inutile” Busà risponde | “E’ fonte di valori Ti invito ad un allenamento”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Un’arte marziale che èè il. Sono cintura blu di. Ho perso anni della mia vita ad imparare cose completamente inutili. Pugno si da così .. e così.. . Sono delle mossette goliardiche”. Il rapper e personaggio televisivoparla deldurante un podcast (Muschio Selvaggio).a queste affermazioni il campione olimpico Luigi, che in un video diffuso sulla sua pagina Facebook, difende il suo sport: “Lo sport come una canzone può piacere o non piacere. Ma non credo sia. Ilè una delle più antiche arti marziali che esistano e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti da piccolini, fino ad arrivare a partecipare a Mondiali, Europei e poi ...