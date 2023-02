(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb — L’algoritmo di, quello che fa calare la scure censoria — a propria convenienza — sui terribili «contenuti di odio», ha bisogno di una sistematina, perché in data attuale non è in grado di distinguere un salume da un insulto omofobo: accade così che la piattaforma di Meta hauna campagna pubblicitaria del progetto culinario Interiora Design, colpevole di avere mostrato e descritto… uncon la finocchiona. La finocchiona manda in tilt l’agoritmo«La Finocchiona è un prodotto che ha il sapore della storia», recitava la didascalia del post. «L’origine risale al Medioevo, quando i norcini per sopperire all’uso del pepe, perché troppo raro e costoso, aggiunsero all’impasto i semi di finocchio». Finocchio, finocchiona, relativi doppi sensi, per l’algoritmo di ...

Facebook confonde i salumi con gli insulti: censurato il panino con la finocc**ona Il Primato Nazionale

