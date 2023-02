“Faccia tosta” | “Si vergogni” È scontro sul 41 bis tra Scarpinato e Renzi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)rivendica e difende in Senato la misura del 41 bis e accusa i magistrati di aver sfruttato le ricostruzioni sulle trattative Stato-mafia per fare politica

Che è una roba bella, un po' una fucilata a freddo, inai colleghi della sinistra . Ovviamente l'Aula esplodeva in una bagarre terribile, spezzandosi in due fazioni. Volavano parole al ...E' come Riina ebbe ladi sentirsi come Tortora, una cosa orribile'. Nav/Int2

Senato, Cospito: lite Scarpinato - Renzi: 'Faccia tosta' ; 'Tu vergognati delle tue frequentazioni' Repubblica TV

Cospito, scintille Renzi-Scarpinato: «Io faccia tosta Vergognati tu ... Open

“Faccia tosta”, “Si vergogni”. È scontro sul 41 bis tra Scarpinato e ... ilGiornale.it

Cospito, Renzi: "Scarpinato, carriera con la presunta trattativa Stato ... TGCOM

Carlo Nordio: sul 41-bis ad Alfredo Cospito non posso pronunciarmi oggi - Balboni: “Mafia in breccia creata anche da opposizioni”. Proteste in aula - Balboni: “Mafia in breccia creata anche da opposizioni”. Proteste in aula RaiNews

Renzi rivendica e difende in Senato la misura del 41 bis e accusa i magistrati di aver sfruttato le ricostruzioni sulle trattative Stato-mafia per fare politica