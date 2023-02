Fabio Quartararo alla scoperta della sua nuova Yamaha

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il regno è durato soltanto un anno: la vittoria del 2021 diè stata eclissata dall’affermazione nella scorsa stagione di Francesco Bagnaia di Ducati che da sfidante è diventato imperatoreMotoGP con il suo rosso scarlatto inconfondibile. Nellaannata che sta per arrivare, però, il vecchio sovrano detronizzato promette battaglia in sella al proprio destriero blu notte: che tipo disarà? Il francese lo scoprirà soltanto nei test di Sepang che si svolgeranno tra il 10 e il 12 di febbraio. Le parole di: “Carattere simile a Valentino Rossi? Una gran cosa per me” (Credit foto – pagina Facebook)“Nei primi cinque giri – spiega...

... ecco chi c'era già riuscito MotoGP Commission, ecco le nuove regole per il 2023 Le date di presentazione degli 11 team MotoGP 2022 17 gennaio: MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (, Franco ...Ma Toprak, il campione del mondo 2021, non ci sta, ed esattamente come il suo collegain MotoGP, proverà a mettersi dietro tutte le Ducati, così come la Kawasaki di Jonathan Rea. In ...

MotoGP, Quartararo 'ruba' a Bagnaia il 63. Pecco risponde: è in buone mani GPOne.com

MotoGP 2023. Fabio Quartararo sui test di Sepang: “In cinque giri capirò se la moto è buona. Assomiglio a Valentino Rossi Grande cosa” Moto.it

MotoGP, Quartararo: "In molti dicono che assomiglio a Valentino Rossi" Tuttosport

MotoGP, Quartararo attende Sepang: "Capirò subito se la Yamaha è migliorata" Corse di Moto

MotoGP, Quartararo "ruba" il numero 63 a Bagnaia Motosprint.it

La lunga pausa invernale sta per finire e, in attesa dei primi test pre-stagionali della MotoGP a Sepang, l’unico modo per riprendere un buon ritmo e togliersi un po’ di ruggine è quello di salire in ...Alla terza stagione in Yamaha ufficiale, il pilota francese torna a commentare i paragoni rispetto alla leggenda italiana ...