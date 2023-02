F1 | Mick Schumacher sarà il terzo pilota anche della McLaren per il 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)non lascia, ma raddoppia. Il giovane tedesco, infatti,ildi ben due team in vista del Mondiale di Formula Uno. L’exHaas già da tempo ha stretto l’accordo con la Mercedes ma, notizia di oggi,ildi riserva. Un accordo che conferma il rapporto di collaborazione tra i due team, che parte sin dalla Power Unit. In caso di necessità, quindi, la squadra di Woking potrà richiedere la presenza diper sostituire uno tra Lando Norris e Oscar Piastri. Una chance importante per il figlio di “Kaiser Michael” che, dopo ...

Addio tuta rossa , via all'avventura. in argento. A un mese e mezzo dall'annuncio ufficiale della nomina a terzo pilota Mercedes per la stagione 2023,ha vissuto la giornata d'esordio al volante della monoposto con la quale il team di Brackley parteciperà alla 74ª edizione del campionato del mondo di Formula 1, con il chiaro intento ...Non solo Mercedes. La nuova stagione regalerà aanche la collaborazione con la McLaren . La scuderia inglese ha infatti annunciato che il tedesco figlio d'arte sarà a disposizione della squadra come pilota di riserva. A Woking ...

Mick Schumacher, primi giorni di scuola in Mercedes. E sarà anche terzo pilota McLaren La Gazzetta dello Sport

F1, McLaren: Mick Schumacher pilota di riserva nella stagione 2023 Sky Sport

F1, primo contatto Schumacher-Mercedes: prova sedile per Mick Tuttosport

Mick Schumacher ha firmato per la McLaren, ma sarà pure pilota di riserva Mercedes Fanpage.it

Mick Schumacher, che entusiasmo per la prima volta al volante della Mercedes! Corriere dello Sport

Con un accordo tra Mercedes e McLaren, il tedesco Mick Schumacher sarà presente a tutti i Gran Premi come riserva.Con 67 trofei ufficiali, il Liverpool è la squadra più titolata d'Inghilterra e uno dei club più titolati del mondo. A livello nazionale il club si è aggiudicato 19 campionati, 8 Coppe d'Inghilterra, ...