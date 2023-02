F1 | Guenther Steiner | “Il budget non è più un alibi | obiettivo sesto posto tra i costruttori per la Haas”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Grandi aspettative per lain vista del Mondiale di Formula Uno 2023, dopo il notevole passo in avanti prestazionale effettuato l’anno scorso rispetto ad un disastroso 2021. Il team statunitense, reduce da un discreto ottavonell’ultimo campionato, vuole però alzare ulteriormente l’asticella anche grazie all’ingresso del nuovo title sponsor Moneygram, che ha garantito unin linea con i limiti di spesa fissati dalla federazione. “Vogliamo chiudere il campionato altra i, e garantire uno sviluppo costante della vettura: ilnon è più un“, ha dichiarato il team principal altoatesino dellaai microfoni ...

Presentazioni al via per la prossima stagione di F1: si incomincia con la Haas che mostra per ora la sola livrea. Una delle novità più affascinanti della stagione 2023 riguarda sicuramente il Gran Premio di Las Vegas, che a fine novembre tornerà nel calendario di Formula 1.