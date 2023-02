F-16 a Kiev | Biden dice “no” | ma il Pentagono spinge per l’invio

...48:01 Gli Stati Uniti non forniranno caccia F - 16 all'esercito diGli Stati Uniti non forniranno caccia F - 16 all'esercito di. Lo ha chiarito il presidente americano Joerispondendo ...... e non è detto che possa tramutarsi in un 'sì', come è già avvenuto per i carri armati: l'11 marzo 2022, quando l'aggressione militare russa era agli inizi,disse che l'invio adi armi ...

Biden: 'Discuterò con Zelensky l'invio di nuove armi a Kiev' - Europa Agenzia ANSA

Ucraina, Biden: "Niente F16 a Kiev" Adnkronos

Biden frena Kiev: gli Usa non forniranno gli F-16, ma la Francia è possibilista. Dall’Italia partirà l’antiaerea Tiscali Notizie

Biden chiude all'invio degli F16. Ma Kiev insiste: 'ne servono 200' - Europa Agenzia ANSA

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 31 gennaio : Sanzioni Usa a entità iraniane che hanno fornito armi a Mosca la Repubblica

Il presidente Joe Biden ha, infatti, escluso l'opzione rispondendo con un ... dopo essere stata capofila nella campagna per assicurare l'arrivo dei tank occidentali in Ucraina. Kiev però non demorde: ...Gli Stati Uniti non forniranno aerei da combattimento F-16 all'Ucraina, ha detto il presidente Joe Biden, allontandando così le pressioni di Kiev per ottenere gli aerei fabbricati negli Usa. Biden ha ...