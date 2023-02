Ex fidanzati in casa | cosa accadrà secondo Sophie Codegoni a Luca e Antonella

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Da qualche tempo si sa che presto, nelladel Grande Fratello Vip 7, entreranno dei nuovi inquilini. Gli ingressi dovrebbe avvenire giovedì 9 febbraio 2023. E molti di questi volti noti che dovrebbero approdare al reality sono exdi alcuni degli attuali concorrenti del reality. Qualche esempio? GianBenin, l’ex fidanzato diFiordelisi e Ivana Mrazova, la ex diOnestini. Poche ore fa una ex vippona,, è stata ospite diChi. Qui la Bonas ha spiegato chepotrebbe accadere ai concorrenti, ed in particolare a chi si ritroverà ad avere a che fare con l’ex partner.commenta i nuovi arrivi nella ...