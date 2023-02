Eurolega basket | ventiduesima giornata | programma e diretta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Prosegue ladi2022-2023, competizione prima per importanza nel palcoscenico europeo della pallacanestro. Dopo la prima tornata di ieri hanno festeggiato Olympiacos, Barcellona, Valencia, Partizan e si è anche registrato il bis di vittorie per le due italiane in gioco con Olimpia Milano e Virtus Bologna che hanno sconfitto rispettivamente Baskonia e Stella Rossa. Oggi andranno in scena le altre quattro gare che chiuderanno questa tornata in via ufficiale. Ecco tutto ildi questa nuova tornata diche manderà sui vari parquet di questo mercoledì la seconda parte della, ventunesima ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Stella Rossa , sfida valida come ventitreesima giornata dell'2022/2023 di. Dopo cinque partite perse consecutivamente, i meneghini sono tornati a vincere battendo in maniera convincente il Baskonia, potendo godere anche dei primi scampoli in ...Domina dall'inizio alla fine, la Virtus, e torna alla vittoria inribaltando anche il doppio confronto con la Stella Rossa. Virtus Bologna - Stella Rossa 84 - 72 La squadra di Scariolo, priva di Ojeleye e Lundberg, vince con una prova corale che manda ...

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 84-72, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: le V Nere vincono dominando e restano in corsa per i playoff OA Sport

EUROLEGA, RISULTATI E PROGRAMMA DI DOMANI – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA ... Bologna Basket

Sergio Scariolo: Il miglior match della stagione Sportando

Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano batte il Baskonia e interrompe la striscia no. Buon esordio di Napier la Repubblica

Basket: Eurolega, Milano-Baskonia 89-83 Agenzia ANSA

