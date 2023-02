Eurolega 2022 2023 | l’Efes piega lo Zalgiris | ok Monaco e Real Madrid

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si è conclusa la 22ª giornata di. Nessuna sorpresa negli ultimi tre match con le favorite che hanno rispettato le aspettative iniziali.loin casa 80-70 tornando a vincere dopo la resa all’overtime con Baskonia dello scorso turno. Non bastano i 25 punti di Brazdeikis alloper evitare la decima sconfitta stagionale. Efes che si avicina proprio agli avversari di oggi salendo a 11 vittorie a un solo successo dalla zona playoff. L‘Alba Berlin perde ancora nonostante una buona prestazione del giovane Gabriele Procida che mette a segno 16 punti nel match perso 102-84 con il, trascinato dai 22 punti di Motejunas. Resta in fondo alla classifica la squadra tedesca con 6 vittorie e 16 sconfitte. La ...

Basket- 2023 Serie A1 femminile Squadra Virtus Bologna Femminile Impegno di lusso questa sera, al PalaDozza, per la Virtus Segafredo Bologna femminile. Sul parquet di Piazza Azzarita, infatti, ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lione - Virtus Bologna , sfida valida come ventitreesima giornata dell'/2023 di basket . Dopo la bella vittoria casalinga contro la Stella Rossa, gli uomini di coach Scariolo si spostano in Francia sul difficile campo della formazione allenata da coach ...

LIONE-VIRTUS BOLOGNA Eurolega 2022/2023, canale e tv SPORTFACE.IT

Highlights Olimpia Milano-Baskonia 89-83, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Eurolega 2022/23: Bologna ditrugge la Stella Rossa, alla Segafredo Arena 84-72 SPORTFACE.IT

Eurolega 2022/23: vittoria importante per Milano, contro il Baskonia finisce 89-83 SPORTFACE.IT

Highlights Virtus Bologna-Stella Rossa 84-72, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Al PalaDozza per la giornata di EuroLeague Women scendono in campo con palla a due alle ore 20:30 la Virtus Segafredo Bologna e l' Olympiacos SFP. L'incontro è valido come 12a ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Stella Rossa, ventitreesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...