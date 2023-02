Eurocup | Germani Brescia corsara a Bourg-en-Bresse con Gabriel e Della Valle protagonisti

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laritrova il successo insuperando all’Ekinox il Mincidelice JLenper 66-74. Guidata dai 19 punti di, dai 14 die dai 12 di Nikolic, la formazione di coach Magro (ora con un record di 6 vittorie e sette sconfitte nel Gruppo A) è riuscita a ribaltare il -2 rimediato all’andata da una formazione francese a cui, stasera, non sono bastati i canestri di Floyd (12 punti) e Massenat (13 punti) per evitare la sconfitta contro la compagine biancoblu. Partenza sprint diche con Nikolic evola subito sul 5-0 svegliando però, in questo modo, i padroni di casa i quali, grazie al duo Kokila-Floyd, ricuciono in fretta lo strappo. I numeri ...