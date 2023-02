Eur – Rapina con lesioni a anziana | arrestati due napoletani

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) – La Polizia di Stato di Roma ha arrestato due persone peraggravata,e minacce nei confronti di unadonna residente nel quartiere Eur, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma finalizzate ad infrenare gli odiosi reati contro il patrimonio ai danni di anziani. L’episodio criminale – come si legge in una nota della Polizia di Stato – si inquadra nel sempre più diffuso ed odioso fenomeno delle cosiddette truffe agli anziani, che in alcuni casi prevedono anche un contatto ravvicinato con la vittima, che può spesso comportare danni fisici per la vittima che si aggiungono al trauma psicologico causato dalla violenza morale. I poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale notavano un soggetto intento ad operare nei pressi di un Atm avendo cura di nascondere ...

Polizia Postale di Roma ha arrestato due persone per rapina aggravata, lesioni e minacce nei confronti di una anziana donna residente nel quartiere EUR. I fatti si inquadrano nel sempre più diffuso ed ...