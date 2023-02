Estetiste | come trattare pazienti sottoposte a chirurgia Mammaria e del volto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Secondo appuntamento, lunedì 6 febbraio alle ore 18.00, con i seminari formativi gratuiti organizzati dall’area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo e rivolti al comparto dell’estetica per fornire alle operatrici informazioni e consigli pratici per il trattamento diche sono statea interventi diestetica. Gli incontri, che si tengono nella sala A della sede di via Torretta a Bergamo, sono promossi in collaborazione con LILT Bergamo (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e con Politerapica – Terapie della Salute e vedono in veste di relatore il dottor Andrea Lisa, specialista inplastica e ricostruttiva. Il seminario di lunedì 6 febbraio spiegherà “gli esiti die del ...