Ermal Meta spaventa tutti i suoi fan | l’annuncio arriva su Instagram

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il cantanteha messo in ansia in queste ore ifans, con un annuncio sul suo profilo ufficiale in cui ha spiegato qualcosa che lo riguarda. Il vincitore del Festival di Sanremoda mesi non particolarmente facili, complice anche qualche problema di salute. Ma ne ha sempre parlato apertamente aiL'articolo proviene da CheSuccede.it.

... Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Roberto Vecchioni, Paola Turci, Arisa, Patty Pravo, Damien Rice, Bryan Adams, Emis Killa, Dardust ed. Dopo aver annunciato, solo qualche ...Nei tanti anni al Festival è stato anche il make - up artist di Roberto Vecchioni (2011), de Il Volo (2015) e di Fabrizio Moro ed(2018) negli anni delle rispettive vittorie all'Ariston. ...

Ermal Meta annulla il tour: «Ho avuto problemi personali». Salta la tappa nella sua Bari La Gazzetta del Mezzogiorno

Ermal Meta annulla il tour a pochi giorni dal via: "Devo concentrarmi sull'album" TGCOM

Ermal Meta annulla il suo tour AGI - Agenzia Italia

Ermal Meta, la rabbia social e la presenza al Cento Carnevale d’Europa imusicfun.it

ERMAL META - IN CONCERTO Turismo Torino

Il cantante Ermal Meta ha messo in ansia in queste ore i suoi fans, con un annuncio sul suo profilo ufficiale in cui ha spiegato qualcosa che lo riguarda.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...