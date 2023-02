Enzo Fernandez al Chelsea | UFFICIALE | a gennaio ha speso 10 volte tanto la Serie A!

Il centrocampista campione del mondo in carica,, è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea . L'argentino approda al club londinese, che in queste ultime ore di mercato ha deciso di pagare al Benfica la clausola rescissoria di ...Secondo la stampa,ha firmato con il Chelsea fino al 2031. I Blues hanno investito circa 327 milioni di euro che si aggiungono ai 306 sborsati in estate per un totale di 17 calciatori ...

Enzo Fernandez sta svolgendo le visite mediche con il Chelsea Milan News

Chelsea-Enzo Fernandez: pronte le visite mediche. Ma manca ancora l'accordo Calciomercato.com

Calciomercato - Enzo Fernandez-Chelsea, è ufficiale! Affare da 121 milioni di euro, è record per il calcio inglese Eurosport IT

Il Chelsea chiude col botto: Enzo Fernandez dal Benfica - Sportmediaset Sport Mediaset

Enzo Fernandez al Chelsea per 120 milioni di euro: è il più caro di sempre in Premier! La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il Chelsea non ha ancora ufficializzato l'acquisto dell'argentino Enzo Fernandez dal Benfica per la cifra record di 121 milioni di euro (106,8 mln di sterline), ma l'accordo an ...Il club portoghese del Benfica ha annunciato la vendita del centrocampista argentino e campione del mondo Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro, un record per un trasferimento in Premier L ...