Enzo Fernandez al Chelsea | le cifre ufficiali | incassa anche il River Plate

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ora è ufficiale:è un nuovo giocatore del. Lo ha reso noto il Benfica in un comunicato. “Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con ilFC per la cessione di tutti i diritti del calciatoreFernández, per un importo di € 121.000.000 (centoventuno milioni di euro)”, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Secondo la stampa,ha firmato con il Chelsea fino al 2031. I Blues hanno investito circa 327 milioni di euro che si aggiungono ai 306 sborsati in estate per un totale di 17 calciatori ...La somma spesa per l'acquisto del centrocampista argentinodal Benfica rappresenta un record assoluto per quanto riguarda la Premier ...

Il club portoghese del Benfica ha annunciato la vendita del centrocampista argentino e campione del mondo Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro, un record per un trasferimento in Premier L