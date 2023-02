Emorragia di iscritti nel Pd | l' unico nuovo tesserato è la Boldrini

Restando sui giovani, tutto il sud - est Europa sta vivendo una drammaticadi persone che ...i responsabili dell'Istituto agrario locale hanno evidenziato come hanno sempre meno, ...... hanno evidenziato, drammaticamente, che l'età media degliagli Ordini è 52,2 anni (era 45,... Di certo, in primis, occorre arginare l'del personale in attività, costruendo passo dopo ...

Michele Mascolo dimesso dall'ospedale di Castellammare, morì poche ore dopo: condannato medico ilmattino.it

Veneto, preiscrizioni a scuola: meno studenti in classe, effetto del calo demografico RaiNews

"Pd, per la svolta serve la freschezza di Elly" il Resto del Carlino

«Le risorse per la giustizia siano d'aiuto anche per i Tribunali più ... Il Dubbio

Angela Brandi morta dopo la dimissione dall'ospedale, l'autopsia ... Fanpage.it

I dem sperano di raggiungere almeno 200mila iscritti: un dato comunque deludente rispetto ai 320mila del 2021. Ecco i motivi della grande disaffezione. Intanto Giarrusso resta fuori ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...