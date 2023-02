(Di mercoledì 1 febbraio 2023)è ladeldiItalia in edicola dal 2 febbraio A pochi giorni dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo come cantante in gara, in un’intervista esclusiva aItalia,racconta i suoi progetti per il 2023: undisco in uscita, un docu-serie che la vedee il suo primo live al Mediolanum Forum di Milano. Una conversazione autentica dove l’interprete romana parla dei suoi successi, degli errori, delle paure e della difficoltà di una donna all’interno del panorama musicale italiano. Un’intervista senza filtri, realizzata da Veronica Raimo – scrittrice italiana e vincitrice del Premio Strega Giovani 2022 – per conoscere l’artista nei suoi lati più intimi e scoprirne ...

Libertà invece è il valore scelto daper un Paese che non giudica, ma sostiene i sogni e le ... Una storia di cui si fa portavoce Qualità Rossa, il nostro prodotto più iconico edi ...Va a Lidia Vitale il premio 'Alida Valli' come 'Miglior attrice non' per 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa, film tratto dall'omonimo romanzo d'...come 'Attrice rivelazione' a. ...

Elodie, protagonista del nuovo numero di Vogue Italia Vanity Fair Italia

Elodie protagonista della docuserie "Sento ancora la vertigine", da ... BadTaste.it TV

“Ti mangio il cuore”, Elodie è protagonista di un dramma d’amore Tv Sorrisi e Canzoni

Superospiti al Bct il popolo del web fa il tifo per Elodie ilmattino.it

Boomerissima show: Arisa hot e la rivelazione di Insinna su Ballando con le Stelle Tuttosport

A pochi giorni dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo come cantante in gara, in un’intervista esclusiva a Vogue Italia, Elodie racconta i suoi progetti per il 2023: un nuovo disco in us ...A pochi giorni dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo come cantante in gara, in un’intervista esclusiva a Vogue Italia, Elodie racconta i suoi progetti per il 2023: un nuovo disco in us ...