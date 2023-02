Elisabetta Canalis a letto così | mai visto nulla di simile | che sorpresa!

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La sua bellezza è semplicemente travolgente; è impossibile restare indifferenti di fronte ad un donna come. AnsafotoDal punto di vista professionale dobbiamo andare a menzionare la partecipazione di, nel ruolo di velina mora, al tg satirico Striscia la notizia. Lei, però, la ricordiamo anche tra le protagoniste del film “Natale a New York” uscito nell’ormai lontano 2006. Per quanto riguarda labisogna andare a parlare della doppia polemica in cui è stata coinvolta; tutto è iniziato con la realizzazione dello spot, mandato in onda nelle serate del Festival di Sanremo, “La mia Liguria“. La prima polemica fu per le origini diessendo lei nata a Sassari; una protesta che venne fermata con la spiegazione di ...