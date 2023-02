Elettrodomestici | arrivano le nuove classi energetiche e puoi risparmiare tanto

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In questo periodo gli italiani sono letteralmente terrorizzati dalla nuova direttiva europea che a quanto pare imporrà di aumentare la classe energetica di tantissime case. Già le famiglie in questo periodo hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ma costringerle a lavori costosissimi per rendere i loro immobili più ecologici potrà far finire letteralmente tante famiglie sul lastrico. Le famiglie italiane stanno sperando in tutti i modi che la direttiva non passi perché i costi per adeguare dal punto di vista ecologico un immobile sono veramente pesantissimi.(I Love Trading)Ma glicambiano di classe energetica perché in generale in Europa l’idea è quella di intervenire proprio sullesia degli ...