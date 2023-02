Elena Raluca Serban uccisa ad Aosta | ridotta a 24 anni la condanna di Gabriel Faloni

La 32enne lucchese è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento. La procura generale di Torino aveva chiesto l'ergastolo per il reo ...Salta, alla Corte d'Assise d'Appello di Torino, l'ergastolo comminato in primo grado a Gabriel Falloni, 36enne originario di Sassari, per l'omicidio volontario diSerban, 32enne trovata senza vita in un alloggio del capoluogo, in viale dei Partigiani, il 18 aprile 2021. La sentenza del secondo grado processuale è di 24 anni di carcere ed è arrivata ...

Omicidio di Elena Raluca, il processo di appello: chiesta la conferma dell'ergastolo LA NAZIONE

Elena Raluca, ridotta in appello la pena per l'omicida Toscana Media News

Omicidio Elena Raluca: iniziato il processo di secondo grado gazzettamatin.com

Omicidio Elena Raluca Serban, pena ridotta per Gabriel Falloni NoiTV - La vostra televisione

Falloni: oggi l'Appello RaiNews

Pena ridotta per Gabriel Falloni, il 37enne di Sorso, reo confesso dell'omicidio di Elena Raluca Serban. La Corte d'assise d'appello di Torino ha infatti cambiato la condanna all’ergastolo inflitta in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...