Ecco perché Draghi non sarà a capo del Global Gateway

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’entourage di Mariofa sapere a Formiche.net che la notizia di un suo incarico adell’iniziativa, la risposta europea alla Via della Seta (300 miliardi di euro entro il 2027), “è destituita di fondamento e in ogni caso l’ex presidente del Consiglio non è interessato a questo come ad altri ruoli”. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un possibile incarico. Prima l’ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca centrale europea è stato tirato in ballo da Noah Barkin, visiting senior fellow del German Marshall Fund. Poi dal quotidiano tedesco Handelsblatt che, citando diverse fonti europee, aveva raccontato che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, guarderebbe “con simpatia” alla nomina dia inviato speciale dell’Unione ...