Ecco le lettere con cui Cospito dal 41 bis dava indicazioni ai terroristi fuori

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Pubblichiamo leper cui l'anarchico è stato messo al 41 bis. E cioè per impedirgli di darea mettere in opera atti violenti

... preludio alledi licenziamento. 'Una decisione - dice Lacarra - ancora più grave se si ...perché ho presentato questa mattina un'interrogazione parlamentare sul caso. Il Governo Meloni e ...I Kassem, che hanno conservato questeriservate per oltre 25 anni, hanno deciso di vendere i documenti poiché la loro conservazione è una 'grande responsabilità' . Il ricavato della vendita ...

Messe all’asta le lettere della principessa Diana. Ecco quanto valgono Wall Street Italia

All'asta 32 lettere confidenziali di Lady Diana, ecco cosa rivelano Tag24

Lady D: all'asta le lettere del divorzio da Carlo. "Atroce e terribile, sono in ginocchio" QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, Zaniolo cerca la distensione: ecco la sua lettera verso il club Calcio in Pillole

Ecco la lettera di Elsa Morante a Fofi che ha ispirato il corto da Oscar Corriere del Mezzogiorno

Il ricavato dell'asta delle lettere di Diana Spencer sarà devoluto in beneficenza alle organizzazioni sostenute dalla principessa ...Cospito come Bobby Sands Molti inquesti giorni stanno lanciando appelli affinchè non accada. Ma chi era Sands Ecco la storia del leader dell'Ira, che morì nel carcere di massima sicurezza di Maze, a ...