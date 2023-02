Ecco come Putin si fa beffe delle sanzioni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Doveva essere il colpo più grande che l’Occidente avrebbe sferrato contro l’economia di. E invece si sta rivelando un danno più per il sanzionatore che per il sanzionato. Stiamo parlando, ovviamente,che i Paesi dell’alleanza atlantica hanno deciso di applicare contro la Russia, a partire dell’invasione dell’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Pochi giorni fa, sulle colonne del Corriere della Sera, era il giornalista Federico Rampini a spiegaregli effetti, almeno in questo breve termine, non avessero inciso sul pil della Federazione,invece stimato dagli analisti sia europei che russi. La ricchezza di Mosca, nel 2022, ha perso poco più di 2 punti percentuali, rispetto alla doppia cifra che era stata ventilata nei mesi ...